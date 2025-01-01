Китай ще наложи временни мита върху „определени млечни продукти“, внасяни от Европейския съюз.

Митническите ставки, които варират от 21,9% до 42,7%, влизат в сила във вторник, 23 декември. Те засягат редица продукти, включително прясно и преработено сирене, извара, синьо сирене и някои видове мляко и сметана, съобщи министерството на търговията в Пекин, цитирано от АФП.

През август 2024 г. властите започнаха антисубсидийно разследване след получаване на искане от Китайската асоциация на млекопроизводителите. Разследването ще приключи през февруари 2026 г.

Китайското министерство на търговията съобщи, че предварителните резултати показват връзка между субсидиите на ЕС и „значителни щети“ за местната млечна промишленост.

Таксите върху млечните продукти от ЕС идват седмица след като Пекин обяви, че ще наложи антидъмпингови мита върху вноса на свинско месо от ЕС за период от 5 години.

Тези митнически ставки влязоха в сила на 17 декември и варират от 4,9% до 19,8% – по-ниски от временните мита от 15,6% до 62,4%, които бяха в сила от септември.