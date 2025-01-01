Финансовите министри от Европейския съюз договориха 3 евро мито върху всички малки пратки от 1-ви юли догодина. Мярката цели да се справи с наводняването на европейския пазар с евтини китайски стоки.



Решението идва само месец, след като беше въведено изключение за митата върху пакети на стойност под 150 евро.

Фиксираната тарифа върху малките пратки ще бъде временна до намирането на дългосрочно решение, съобщи говорител на Еврокомисията.

Миналата година в Европейския съюз са получени такива пратки на стойност над 4 милиарда и половина евро, 91% от тях са с произход от Китай.