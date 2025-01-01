В стремежа си да подкопае позицията на щатския долар като световна резервна валута, Китай изгражда паралелна финансова система, която да обвърже юана със златото.

Тенденцията е видима: мащабни покупки на злато, нова инфраструктура за физическа търговия и усилия благородният метал да се наложи като форма на обезпечение в международното кредитиране.

През последните години Народната банка на Китай (PBOC) се превърна в най-активния официален купувач на злато. Това стана на фона на по-широка тенденция сред централните банки на развиващите се пазари да се отдалечат от американски ценни книжа. Покупките на Пекин съвпадат с разрастването на Шанхайската борса за злато (SGE) до най-голямото световно средище за физическа търговия. Китай откри нови трезори в Хонконг и насърчава мрежа от хранилища в страните от БРИКС и техните партньори - нов „златен коридор“, който позволява на притежателите на юани да ги осребряват в злато.

Следващата цел на Китай е благородният метал да бъде признат за висококачествен ликвиден актив – категорията най-сигурни обезпечения, която в момента е доминирана от американските държавни облигации. Ако това се случи, държавите ще могат в широк мащаб да отпускат и получават заеми срещу злато, без да разчитат на долара.

Макар подобна промяна все още да не е официална политика, поддръжниците на идеята твърдят, че Китай вече изгражда необходимата система: единни правила за съхранение чрез Шанхайската борса, проследяване на слитъците по серийни номера и мрежа от трезори, разположени в различни държави. Предвижда се и използване на осреднена цена на благородния метал за определен период (например за последните 200 дни) вместо дневна котировка, за да се намали колебливостта на цената, когато златото се използва като обезпечение.

Ако институциите повишат стратегическите си златни алокации - целта на някои банки е този дял да достигне около 30%, търсенето на благородния метал може да нарасне, което е бичи сигнал за цената при ограничено предлагане.

Едно е сигурно - през идните години ще станем свидетели на съревнование между БРИКС и колективния Запад. В този сценарий глобалната система може да еволюира към „мултивалутен“ ред, а не към единна световна резервна валута.

Инфраструктурата, която Пекин строи, показва ясна амбиция: правдоподобна алтернатива на финансовата система, доминирана от долара, която е обезпечена не от политика, а от кюлчета злато, които могат да се видят, претеглят и осребрят.