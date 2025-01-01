През последните няколко месеца икономисти и финансови анализатори алармират, че САЩ планират да преоценят цената на златото си, за да изплатят държавния си дълг.

Американското правителство притежава 261 млн. тройунции злато, което оценява на 42,22 долара за унция - общо около 11 млрд. долара. Интересното в случая е, че пазарната оценка на това злато е близо 914 млрд. долара (при реална цена от 3500 долара за унция).

Ако администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп реши да изравни цената, която правителството е определило за справедлива, с пазарната такава, това би довело до допълнително приходи в хазната в размер на 903 млрд. долара.

Подобни стъпки са предприемани през 1934 г. (от 20,67 долара на 35 долара), 1972 г. (от 35 долара на 38 долара), и 1973 г. (от 38 на 42,22 долара).

Цената на златото надхвърли границата от 3500 долара за тройунция

Важно е да се отбележи, че преоценката няма горна граница, т.е. правителството може да увеличи цената и над 3000 долара, така че да си осигури ликвидност, с която да “изплати” държавния дълг в размер на 36 трлн. долара. При този сценарий обновената цена на златото ще бъде 144 000 долара за унция.

Механизмът, по който тази стъпка може да се предприеме, e описан в последното издание на “Ръководство по финансово счетоводство за федералните резервни банки”, публикувано от Централната банка на САЩ (ФЕД). Според документа Министерството на финансите може да издаде Златни сертификати за новата стойност на златните резерви, а ФЕД може да ги осребри. Въпреки че е законово обосновано, това действие все пак трябва да бъде одобрено от Конгреса.

Какви ще са последствията зависи от размера на увеличението. Въпреки радостта на инвеститорите в златни монети и кюлчета подобна стъпка може да доведе до сериозни икономически трусове. Скокът в стойността на ценните метали на практика ще обезцени парите в брой, а придобиването на злато ще се превърне в основна цел на централните банки по света.

Тази статия има единствено информационен характер и не представлява финансов съвет, нито препоръка за покупка или продажба на активи. Инвестирането носи рискове и преди да предприемете каквито и да е действия, се препоръчва да се консултирате с лицензиран финансов консултант.