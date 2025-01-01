Спипаха 100 литра дизелово гориво и 399 литра контрабанден алкохол, съобщиха от полицията.

На 19 декември е проведена акция. Извършена е проверка в магазин за хранителни и нехранителни стоки в Койнаре.

Иззеха голямо количество контрабанден алкохол в Старозагорско

След извършена контролна покупка, от служителите на НАП, е установена разлика в оборота на касата, както и сериозни нарушения в процедурата по издаване на фискалния бон.

За нарушенията са съставени два акта. В търговския обект са намерени две пластмасови шишета с алкохол. При последваща проверка в частен имот в града са установени 53 туби с различна вместимост, с течност, с мирис на етилов алкохол, без поставен български акцизен бандерол (или документ за заплатен акциз).

Открити са и 10 пластмасови туби - общо 100 литра, съдържащи течност с характерен цвят и мирис на дизелово гориво, без представен документ за произход и платен акциз.