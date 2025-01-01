Иззеха голямо количество контрабанден алкохол в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 10 декември на път II-66, униформени са спрели за проверка автомобил, управляван от 59-годишен мъж.

Алкохолен бизнес: Спипаха близо 400 литра контрабандна ракия за продажба във Варненско

Намерени са 50 пластмасови шишета с вместимост от по 10 литра всяко, пълни с прозрачна течност с мирис на алкохол.

Извършена е проверка и на имот, собственост на мъжа в Стара Загора, където открити още 21 пластмасови шишета с вместимост от по 10 литра.

Иззети са и различни видове вещества-есенции за приготвяне на различен по вид алкохол. Разследването по случая се води под надзора на прокуратурата.