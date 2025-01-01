Митничари спипаха голямо количество етилов алкохол и 3 нерегистрирани съоръжения за изваряване при проверка в поземлен имот и частен дом с общи собственици, съобщиха от Агенция "Митници".

Контролните действия са извършени след оперативен анализ на сектор „Акцизен оперативен контрол“ към отдел „Митническо разузнаване и разследване“ за нерегламентирано производство, съхранение и разпространение на акцизни стоки.

Агенция „Митници“

На 5 декември митническите служители извършват проверка в поземлен частен имот в селище в община Долни Чифлик, област Варна.

На територията на имота инспекторите установяват в бивш специализиран малък обект за дестилиране (СМОД) с прекратена регистрация три съоръжения за изваряване на ракия в работен режим и 91,50 литра изварен етилов алкохол.

Съоръженията са демонтирани и иззети, както и етиловият алкохол. При продължилата проверка в жилищен имот на същите собственици са открити в приземен етаж още 275,20 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени съдове при лоши хигиенни условия.

Собствениците на имота не са представили документи за платен или обезпечен акциз за алкохола. Задържаният етилов алкохол е общо 366,70 литра и по оперативна информация е бил предназначен за продажба.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.