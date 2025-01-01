Униформени извършиха специализирана операция за незаконен алкохол и фалшиви бандероли в Бяла черква, съобщиха от полицията.

Вчера следобед в рамките на специализирана полицейска операция в Бяла черква е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 52-годишен мъж от Павликени. В колата са открити седем бутилки с кафеникава течност, миришеща на алкохол, като всички бутилки били облепени с бандероли с един и същ сериен номер.

При последвало претърсване в жилище в града, обитавано от двама мъже на 62 и 38 години – и двамата криминално проявени и осъждани – са намерени още три бутилки с жълтеникава течност, също с бандероли с идентични серийни номера.

В съседен имот служителите на реда са открили допълнително две бутилки и 12 бандерола със същите серийни номера. Всичко намерено е иззето.

Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е започнато разследване, което се води под надзора на прокуратурата. Работата по разследването продължава.