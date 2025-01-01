2025 г. се утвърди като година на конкретни действия и видими резултати в работата на Областна администрация София – това се казва в равносметката на областния управител на София Стефан Арсов. В съобщение до медиите се посочва, че под негово ръководство фокусът е бил поставен върху защитата на държавната собственост, възстановяването на ключови обществени пространства и активната подкрепа за гражданите и институциите.

Сред най-значимите постижения според него е поетапното възстановяване на парк „Врана“. След преминаване на управлението на парка от Столична община към Областна администрация, започна динамична работа по обезопасяването и възстановяването на цялата площ – от поставяне на нова ограда, ремонтиране на алеи и видеонаблюдение, до обследване на водните и електросистемите, както и начертаване на ясна концепция за развитието на парка, припомнят от Областната администрация.

Задвижена е и последната процедура за прехвърлянето на банята в „Горна баня“ на СО

Като успех се посочва и това, че през тази година администрацията успя да защити и съхрани публичен ресурс, спасявайки 4,7 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за ключови обекти, а „спортната инфраструктура в столицата беше подобрена с план за обновяването на лекоатлетическата писта на стадион „Локомотив“.

В съобщението се посочва, че са осигурени жилища за хора, останали без дом в ж.к. „Хаджи Димитър“, както и са иззети стотици имоти, ползвани без правно основание - „ясен сигнал, че държавната собственост се управлява с ред и законност“. Предоставени са ключови държавни имоти за реализацията на детска градина, улична и транспортна инфраструктура и проекта „Зелен ринг“- инвестиции с дългосрочен ефект за града, отчитат още от областната администрация. Банята в Горна баня пък е прехвърлена в най-кратки срокове към Столична община, за да може нейното реставриране да започне веднага и „гражданите да могат отново да разполагат с този ценен паметник на културата“.

Десетки семейства получиха заповед за незабавна евакуация от столичния квартал „Хаджи Димитър“

Административната дейност през 2025 г. се е отличила с висока интензивност и ефективност – хиляди услуги, апостили и обезщетения, които представляват реална, ежедневна подкрепа за гражданите и бизнеса, посочват от ръководената от Арсов институция. И още:

„Активният диалог с дипломатическия корпус и образователните институции също бяха фокус през годината. Примери за това са постигнатият напредък по проекта „Френско училище Виктор Юго“ и договорът за възстановяване на сградния фонд на Американския колеж в София“.

Областната управа взе владението на банята в Горна баня

„2025 беше година, в която върнахме смисъла на думите „отговорност“ и „последователност“. Работихме не за отчет, а за резултат – за хората, за града и за държавния интерес. Това е основата, върху която ще надграждаме и през следващата година“, коментира областният управител Стефан Арсов.

Областната администрация на София посреща 2026 г. с увереността, че „устойчивата промяна се постига не с обещания, а с постоянна и отговорна работа“.