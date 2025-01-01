Областният управител на област София Стефан Арсов подписа договор за безвъзмездно прехвърляне на държавен имот на Столичната община за изграждането на нова детска градина в столичния квартал "Изгрев". Решението е конкретна стъпка за преодоляване на дефицита на свободни места в детските градини в София.

"Държавата и местната власт трябва да работят заедно за осигуряване на качествена образователна и социална среда за най-малките", подчерта Арсов.

Областният управител прехвърли безвъзмездно и държавен терен за реализацията на проекта "Зелен ринг - София" - мащабна инициатива за изграждане на устойчива, екологична и модерна градска среда, която ще свързва паркове, жилищни квартали и обществени пространства в единна зелена система.

"С тези стъпки ние не само решаваме конкретни проблеми на гражданите, но и градим по-зелена, устойчива и приятна София за всички. Инвестициите в образованието и в екологичната инфраструктура вървят ръка за ръка”, коментира Арсов.