Сестрата на Джордж Клуни - Аделия „Ада“ Зайдлър - е починала на 65 години, съобщи FoxNews. Зайдлър е издъхнала в петък, 19 декември.

„Сестра ми Ада беше моят герой. Тя се изправи срещу рака с кураж и чувство за хумор. Никога не съм срещал толкова смел човек. Ще ни липсва ужасно много“, заяви Клуни пред списание People.

Заобиколена от близките си, Зайдлър е починала в медицинския център St. Elizabeth Healthcare в Огаста, щата Кентъки.

„Талантлив художник, тя бе учител по изобразително изкуство в началното училище Augusta Independent School в продължение на няколко години. Любовта ѝ към четенето я свързваше с други читатели в местен книжен клуб. Освен родителите си тя оставя след себе си своите обичани деца - Ник Зайдлър и Алисън Зайдлър Херолага, нейния съпруг Кени, брат си Джордж Клуни и неговата съпруга Амал, както и няколко чичовци, лели и братовчеди“, пише в некролога ѝ.

Въпреки че Зайдлър е останала далеч от светлините на прожекторите по време на възхода на Клуни, двамата са запазили много близки отношения.

„Със сестра ми сме много близки“, каза актьорът пред CBS This Morning през 2015 г.

