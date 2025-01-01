Сестрата на Джордж Клуни - Аделия „Ада“ Зайдлър - е починала на 65 години, съобщи FoxNews. Зайдлър е издъхнала в петък, 19 декември.

„Сестра ми Ада беше моят герой. Тя се изправи срещу рака с кураж и чувство за хумор. Никога не съм срещал толкова смел човек. Ще ни липсва ужасно много“, заяви Клуни пред списание People.

George Clooney's Sister, Adelia 'Ada' Zeidler, Dies at 65 of Cancer



"She faced down cancer with courage and humor. I’ve never met anyone so brave" https://t.co/1vNWG4Vt2R — BirdieBittern (@BirdieBittern) December 20, 2025

Заобиколена от близките си, Зайдлър е починала в медицинския център St. Elizabeth Healthcare в Огаста, щата Кентъки.

Актрисата Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст

„Талантлив художник, тя бе учител по изобразително изкуство в началното училище Augusta Independent School в продължение на няколко години. Любовта ѝ към четенето я свързваше с други читатели в местен книжен клуб. Освен родителите си тя оставя след себе си своите обичани деца - Ник Зайдлър и Алисън Зайдлър Херолага, нейния съпруг Кени, брат си Джордж Клуни и неговата съпруга Амал, както и няколко чичовци, лели и братовчеди“, пише в некролога ѝ.

George Clooney's beloved sister, Adelia "Ada" Zeidler, was his only sibling and a pillar of the Clooney family, living a private life in Kentucky until her passing in 2025.



Read more: https://t.co/VuvO7Xrzeq pic.twitter.com/VZ9YatXcBz — Free Folk Nation (@FreeFolkNat) December 21, 2025

Въпреки че Зайдлър е останала далеч от светлините на прожекторите по време на възхода на Клуни, двамата са запазили много близки отношения.

„Със сестра ми сме много близки“, каза актьорът пред CBS This Morning през 2015 г.