Шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, престолонаследник на Дубай, заместник министър-председател и министър на отбраната на ОАЕ и председател на Изпълнителния съвет на Дубай, се срещна с Илон Мъск, главен изпълнителен директор на „Екс“, „Спейс Екс“, „Тесла“ и „Старлинк“, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Срещата подчерта утвърждаването на Дубай като международна технологична и иновационна дестинация и способността му да се възползва от най-новите постижения и решения като част от цялостна визия, подсилена от трайни партньорства с водещи световни технологични компании. Законодателните и регулаторни рамки, които насърчават ранното усвояване на технологиите и стимулират привличане на експерти, способни да стимулират нови идеи и иновации, също позволиха на Дубай да получи световно признание в това отношение.

Ал Мактум потвърди, че ОАЕ и Дубай продължават да вдъхновяват иновациите с изключителни законодателни рамки, ефективни международни партньорства и устойчиви инвестиции в човешки капитал. Този подход дава възможност на процъфтяващата технологична общност в ОАЕ и допринася за изграждането на по-устойчиво и проспериращо бъдеще.

Илон Мъск похвали далновидната визия на ОАЕ и значителния напредък, който те са постигнали в областта на технологиите, изкуствения интелект и космическите изследвания. Той изрази искрените си пожелания към ОАЕ, тяхното ръководство и народа им за постигане на по-нататъшен напредък и просперитет.