Илон Мъск е развил нова мания — изкуствения интелект Ани, дигитална „приятелка“ под формата на свръхсексуализиран женски аватар с плитки, която съблича дрехите си, когато флиртуваш с нея.
Мъск лично ръководи разработката на чатбота, създаден от неговия стартъп xAI, твърди WSJ. Източници описват проекта като поредната негова фиксация — подобно на обсесията му с роботакситата в Tesla или импулсивните решения, заради които той често пренебрегва други бизнеси.
Elon Musk’s AI Ambition: Forcing Employees to Fuel a Virtual Waifu Empire
Behind xAI’s Controversial Push to Humanize Chatbots with Real Faces and Voices, Amid Tesla’s Turbulent Ridehttps://t.co/kmK8yqguis pic.twitter.com/F0AjuO0ysm
Скандалът се задълбочава и от обвинения, че служители на xAI са били задължавани да предоставят биометрични данни — включително записи на лицата и гласовете си — за обучение на дигитални аватари като Ани. Юридическият отдел на компанията е обявил, че работещите са длъжни да подпишат документ, даващ на xAI „вечен и безвъзмезден лиценз“ за използване на техните образи.
Някои служители изразили тревога, че личните им данни може да се използват за дийпфейк видеа, но запитванията им били пренасочвани и пренебрегвани. В последващо съобщение компанията уточнила, че участието в аудио и видео записи е „служебно изискване“.
So Elon Musk was bullied into removing an Ani post cause normies consider her a child, what's up with modern generations and making anything that doesn't look 35 years old or more a child? There's like an agenda saying young looking woman are children which is very weird pic.twitter.com/FZUpCIRwC3— Nero 🪄 Stream In Pin! (@SlyPerformer) August 23, 2025
Въпреки противоречията, проектът вече има своите фенове. Платените абонати могат да общуват с Ани в приложението Grok, където тя се описва като „твоето малко сладко изкушение“ и изпълнява еротични сценарии при поискване.
Дали този странен експеримент ще се превърне в печеливш бизнес, засега е неясно. Но едно остава сигурно — още една от прищевките на Илон Мъск вече разпалва буря из целия технологичен свят.