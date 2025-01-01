Стар познайник на полицията от Глоджево седна зад волана пил, а в колата му органите на реда откриха и марихуана. За това стана ясно от бюлетина на Областната дирекция на МВР в Разград.

В него се посочва, че лек автомобил „Фолксваген Пасат“ е спрян около 00.15 часа на 19 декември в участъка между град Кубрат и село Каменово. В хода на проверката е установено, че криминално проявеният и осъждан 25-годишен водач от русенския град Глоджево шофира след употреба на алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,64 промила в издишания въздух.

При извършен оглед на автомобила е открита саморъчно свита цигара, чието съдържание при тестване реагира положително на марихуана. След отказ да предостави кръв за химичен анализ мъжът е задържан в Районното управление в Кубрат.

По случая е образувано бързо производство.