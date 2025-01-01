Софийският градски съд ще проведе днес заседание по делото срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за мъчение на животни.

Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт срещу двамата през ноември. Те са обвинени в сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни.

Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали.

Сашова и Георгиев са заснели - от март 2023 г. до декември 2024 г. множество видеофайлове за разпространение и сред международна аудитория срещу заплащане в размер от 130 до 700 евро, припомня общественото радио.

Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година. Оттогава те са в ареста.