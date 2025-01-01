Старт на делото, което предизвика огромен обществен отзвук в страната и доведе до поредица от протести. На 12 ноември Окръжната прокуратура (ОП) в Перник внесе в съда обвинителен акт срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени в прояви на жестокост към животни и разпространение на порнографски материали със садистично съдържание, съобщиха от прокуратурата.

На брифинг полицията и прокуратурата в Перник днес дадоха подробности за случая, който разтърси България.

"Всеки от тях е обвинен за три престъпления - престъпно сговаряне в страната и чужбина, жестоко отношение и причиняване на смърт на гръбначни животни и създаване на материали с порнографско съдържание. Те са задържани под стража, при внасяне на обвинителния акт са преведени в място за лишаване от свобода. Очакваме съда да насрочи разпоредително заседание", посочи говорителят на Окръжна прокуратура - Перник Албена Стоилова.

Тя обясни, че ключовите експертизи, които са и доказателства по делото, са на съдържанието на огромен брой видеофайлове, които са извлечени и иззети от устройствата на обвиняемите. Касае се за период от една година.

През март Сашова и Георгиев бяха задържани и обвинени за това, че са снимали клипове с насилие над животни срещу пари. Тогава съдът ги остави в ареста. Окръжната прокуратура в Перник вече е внесла в съда обвинителния акт срещу двамата. Те се изправят пред Темида за проява на жестокост и причиняване на смърт на животни, като деянията са извършвани по особено мъчителен начин за животните. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и протести с искане за справедливост.

