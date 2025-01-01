Разследването срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев продължава да разкрива нови детайли за мащаба на действията, които предизвикаха национално възмущение и доведоха до масови протести в редица градове. Двамата обвиняеми се намират в ареста с мярка „задържане под стража“, а делото срещу тях трябва да започне в най-скоро време.

Прокурор Албена Стоилова от Окръжна прокуратура – Перник, гостува в „Телеграфно подкастът“, където представи актуалното състояние на разследването, извършените експертизи и правните последици, които се очакват.

Задържане и мерки за безопасност

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са задържани и настанени съответно в затворите в Сливен и София. Срещу тях е взета най-тежката мярка за неотклонение, като по думите на прокурор Стоилова, към момента обвиняемата Сашова не е поискала промяна на мярката си в по-лека.

Официална причина за липсата на подобно искане няма. Публично известно е единствено, че още в началото на случая са били отправяни заплахи към семейството ѝ. Този контекст остава един от възможните фактори за липсата на настояване за промяна на условията, но прокуратурата не прави изводи извън установените факти.

Версията за принуда и позицията на прокуратурата

Наскоро се появи информация, че единият от обвиняемите е заявил, че е действал под принуда. Според изложеното в разследването тази версия се свързва с обясненията на Красимир Георгиев. Позицията на прокуратурата е, че подобно твърдение следва линията на защита и цели да смекчи отговорността и на двамата обвиняеми.

В хода на досъдебното производство са анализирани видеоклипове и файлове, извлечени от техническите устройства, намерени при претърсванията. Прокурор Стоилова уточнява, че наблюдаващият прокурор е прегледал целия набор от доказателства и експертни заключения, включително компютърно-техническите експертизи, които описват всеки файл в детайли.

Паралелно разследване за пране на пари

Отделена е преписка, свързана с евентуално пране на пари. До момента е установено, че финансови средства са постъпвали чрез PayPal, Revolut и криптовалута.

На този етап не е известно какъв е общият размер на сумите, колко са извършените преводи и как е проследено движението на средствата. Прокуратурата продължава работа по установяване на точния финансов поток.

Няма установени купувачи от България. Всички идентифицирани досега преводи са направени от лица в чужбина.

По основния състав на престъплението, свързано с изпиране на пари, законът предвижда наказание до осем години лишаване от свобода.

Предвидени наказания по различните обвинения

Спрямо двамата обвиняеми са формулирани няколко отделни обвинения по Наказателния кодекс:

Престъпно сговаряне – до 6 години лишаване от свобода.

Жестоко отношение и причиняване смърт на гръбначни животни – от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.

Създаване на материали с порнографско съдържание – от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лв.

Ако съдът постанови присъди по всички обвинения, законът предвижда налагането на едно общо най-тежко наказание. На практика максималната възможна присъда е шест години затвор, в случай че обвиняемите бъдат признати за виновни по всички точки и съдът определи максималното предвидено наказание.

Съдържание и брой на иззетите файлове

Видеотехническата експертиза е анализирала общо 73 видеофайла, открити във флаш памет, предоставена от свидетел, както и във файлове от компютър, иззет при претърсване в помещения, ползвани от обвиняемите.

По-голямата част от файловете съдържат кадри на жестоко отношение и умъртвяване на животни. По-малка група включва материали с порнографско съдържание. Т.нар. „тарифни листи“ за клиповете.

В хода на разследването са установени конкретни суми, срещу които са били предлагани видеофайлове. Цифрите са описани в експертизите и иззетата кореспонденция. Сред тях са:

Котка – 400 евро; две котки – 700 евро

Заек – 200 евро; два заека – 350 евро

Морско свинче – 150 евро; две – 250 евро

Хамстер – 130 евро; два хамстера – 200 евро

Мишка – 100 евро

Посочени са още и други животни, включително пилета. Тези стойности са част от събраните доказателства за механизма на разпространение на материалите.

Психологическо-психиатрични експертизи

Обвиняемите са преминали през комплексни психолого-психиатрични изследвания. Заключенията са, че и двамата могат да разбират свойството и значението на действията си и могат да ги ръководят, което означава, че са годни да носят наказателна отговорност.

При Красимир Георгиев са отчетени характеристики на садизъм.

При Габриела Сашова е установена липса на емпатия.

По делото не е отчетено изразяване на съжаление от страна на който и да е от двамата обвиняеми. Това е сред констатациите от направените експертни оценки.

Купувачи от чужбина

По думите на прокуратурата към момента не е установено нито едно лице с българско гражданство сред купувачите на файловете. Всички идентифицирани плащания идват от чужбина, като разследването продължава да събира информация за конкретните профили и държави, от които са направени преводите.

Очаквания за хода на делото

Процесът срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев предстои да започне след приключване на последните експертизи и процесуални действия. Материалите по делото са обемни, като включват технически анализи, психологически заключения и финансови проследявания.

След групиране на наказанията съдът ще трябва да определи едно общо най-тежко, ако обвиняемите бъдат признати за виновни по всички повдигнати обвинения.