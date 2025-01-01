Почина един от най-известните доктори и хора, свързани с медицината в Бургас и областта – д-р Георги Матев.

Той е дългогодишен началник на отделението по реанимация в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, както и бивш изпълнителен директор на здравното заведение.

Именно от там дойде скръбната вест.

„С дълбока скръб и искрена тъга приемаме вестта за кончината на д-р Георги Матев – изключителен лекар, ръководител и човек с голямо сърце.

Д-р Матев остави ярка и трайна следа в историята на УМБАЛ Бургас. Два пъти директор на болницата и дългогодишен завеждащ на отделението по реанимация, създател и ръководител на Отделението за долекуване и продължително лечение, той посвети целия си професионален път на медицинската наука. Той беше колега, приятел и морален ориентир. В най-трудните моменти д-р Матев носеше спокойствие, увереност и човечност“, казват колегите му.

„С изтънчените си обноски, аристократичен дух и искрено отношение към хората той създаваше около себе си уважение и доверие. За него всички бяха приятели – той разговаряше с всеки, изслушваше и подаваше ръка, без да се поставя над другите. Загубата му е дълбоко лична за всички нас. Ще го помним с усмивката му, с мъдрата дума в точния момент и с примера, който ни остави – как се лекува не само с умения, но и със сърце“, допълват от болницата.

Поклонението ще бъде на 22 декември, понеделник, от 11 часа в Ритуалната зала на Гробищния парк в Бургас.