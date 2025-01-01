Спасиха мъж от леденото езеро в националния парк „Кайлъка“ до часовниковата кула в Плевен, съобщиха от полицията.

На 21 декември униформените чули падането на човека във водата и опитите му да плува. Водата е била изключително студена.

Високата около метър стена по брега е направила излизането му почти невъзможно, което е създало реална опасност мъжът да се удави.

Пожарникари спасиха мъж, затиснат от трактор

Без да се колебаят, служителите на реда са реагирали незабавно и са успели да го извадят от водата навреме.

Малко по-късно на място е пристигнал и медицински екип, който го е прегледал. За щастие мъжът е невредим. Установена е самоличността му - 49 годишен.

По първоначална информация той е бил в нетрезво състояние. Благодарение на навременната и смела намеса на полицаите е предотвратен сериозен инцидент с възможен фатален край.