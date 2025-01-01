Разследват две измами в Русе, извършени чрез комуникация посредством мобилни приложения, съобщиха от полицията.

Те са постъпили в края на миналата седмица. И в двата случая извършителите са използвали заблуждаваща информация и внушения, за да получат достъп до финансовите средства на жертвите.

Възрастна жена даде 6000 лв. на ало измамници

Първият сигнал е подаден от русенец на 87 години. Той съобщил, че в периода от 10 до 18 декември е водил кореспонденция чрез мобилно приложение с лице, представило се под женско име.

В хода на разговорите мъжът бил убеден, че може да инвестира средства и да реализира печалба чрез борсова търговия. За да получи обещаните средства, на три пъти той е превел пари по различни банкови сметки - две на територията на България и една в чужбина, на обща стойност около 6 000 лева.

По-късно, при посещение в банков офис, мъжът установил, че от личната му сметка липсва значителна сума в чуждестранна валута, равняваща се на приблизително 36 000 лева.

Вторият сигнал е подаден от 57-годишен мъж, също от Русе. Той е съобщил, че е получил обаждане чрез мобилно приложение от мъж, представил се за служител на финансова институция - „главен регионален мениджър“, който разговарял на английски език.

Мъжът бил убеден от въпросния, че се налага спешна актуализация на негов акаунт във връзка с предстоящи промени, като в хода на разговора е предоставил данни за достъп до сметките си.

Впоследствие от тях са били извършени няколко неразрешени транзакции, в резултат на което му е причинена имотна вреда в размер на около 2 420 лева. След като осъзнал, че е станал жертва на измама, мъжът прекратил комуникацията. По този случай също е образувано досъдебно производство и се разследва.

Във връзка с посочените случаи от полицията напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни при комуникация с непознати лица чрез мобилни приложения и социални мрежи, както и по телефон.

Институции, банки и финансови платформи не изискват предоставяне на лични данни, пароли, ПИН кодове или кодове за потвърждение чрез чат, телефонни обаждания или линкове, изпратени в приложения за съобщения.

Препоръчва се при получаване на обаждане или съобщение с настояване за спешни действия, свързани с банкови сметки, инвестиции или актуализация на профили, гражданите да прекъснат разговора и самостоятелно да се свържат с официалните канали на съответната институция.

Възрастна жена остави пари на ало измамници до контейнер за смет

Не следва да се превеждат парични средства по непознати банкови сметки, включително под предлог за „освобождаване на печалба“, „такси“, „верификация“ или „защита на средства“.

Полицията съветва още - да не се доверяват на предложения за бързи и сигурни печалби, особено когато са отправени от непознати лица и се осъществяват изцяло онлайн от непознати източници.

При най-малкото съмнение за опит за измама гражданите следва незабавно - да потърсят за проверка и повече информация финансовите институции, които ги обслужват или да сигнализират органите на реда чрез ЕЕН 112 или в най-близкото Районно управление.