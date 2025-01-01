89-годишна жена от Попово стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 18 декември чрез многократни обаждания на стационарния, а впоследствие - и на мобилния ѝ телефон.

Възрастна жена остави пари на ало измамници до контейнер за смет

Използвана е познатата схема с необходимост да окаже съдействие на полицейски служители, които в момента провеждали операция за установяване и задържане на извършители на престъпление.

Възрастната жена е дала на измамниците 6000 лева. По случая се води разследване.