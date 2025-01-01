От Планинската служба съветват туристите да внимават при пресичане на заледени склонове, да си носят туристически котки за по-ниските части на планините и алпийски котки за по-високите части, където може ако предприеманите преходи са по-трудни да се наложи и пикел.

Температурите са отрицателни, а над 1800- 2000 метра планините са зимни. Пътеките са замръзнали и в по-ниските участъци, посочиха още от ПСС.

Трагедия в Пирин: Турист загина под връх Вихрен след падане от скала

Добри са условията за туризъм в планините, посочиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.