Посетители от 85 националности, включително от САЩ, Канада и Франция, които не се нуждаят от виза, няма да могат да влязат в Обединеното кралство без електронно разрешение за пътуване (Electronic Travel Authorisation – ETA) от 25 февруари 2026 г.

Прилагането на мярката ще означава, че всеки, който желае да влезе във Великобритания, трябва да има дигитално разрешение – чрез ETA или електронна виза (eVisa). Превозвачите ще проверяват пътниците преди пътуването им.

От стартирането на програмата за ETA през октомври 2023 г. над 13,3 милиона посетители успешно са подали заявления и са се възползвали от по-бързо и по-лесно пътуване. ETA вече е основна част от пътуванията, включително за посетители с прекачващи полети, които преминават през паспортен контрол в Обединеното кралство.

„ETA ни дава по-големи възможности да идентифицираме хората, които представляват заплаха, и ни осигурява по-пълна картина на имиграцията. Мярката е полезна и за пътуващите. Дигитализирането на имиграционната система гарантира, че милионите хора, които посрещаме във Великобритания всяка година, ще се радват на по-безпроблемно придвижване“, заяви министърът по въпросите на миграцията и гражданството Майк Тап.

Великобритания иска разрешение за транзитно преминаване и краткосрочно пребиваване от всички в ЕС

По време на въвеждането на ETA изискването не беше прилагано стриктно, за да се даде достатъчно време на посетителите да се адаптират към новото правило. Това е същият подход, който използваха и други държави като САЩ и Канада при въвеждането на своите схеми за пътуване.

Кандидатстването за ETA става чрез официалното приложение UK ETA. Цената е 16 паунда (18,31 евро). Макар че в повечето случаи решението се получава автоматично в рамките на минути, се препоръчва да се предвидят до 3 работни дни заради случаите, които изискват допълнителна проверка.

Британските и ирландските граждани, включително лицата с двойно гражданство, са освободени от изискването за ETA. Правителството на Обединеното кралство препоръчва на гражданите с двойно британско гражданство да се уверят, че разполагат с валиден британски паспорт или удостоверение за право на пребиваване, за да избегнат проблеми като отказ за качване на борда при пътуване до Великобритания след 25 февруари 2026 г.