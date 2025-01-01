Кипърското председателство на Съвета на ЕС, което започва на 1 януари, ще работи за една „автономна Европа, отворена към света“, заяви президентът на Кипър Никос Христодулидис, който представи приоритетите на председателството, съобщи КНА.

В конгресния център в Лефкара, Кипър, вчера Христодулидис каза, че председателството ще се базира на пет взаимосвързани стълба: автономност чрез сигурност, отбрана, готовност, автономност чрез конкурентоспособност, автономен съюз, отворен към света, автономен съюз на ценности за всички и бюджет, необходим да поддържа автономния ЕС.

Кипърският президент припомни, че председателството започва в период на интензивни геополитически предизвикателства, като заяви, че ЕС не се страхува от предизвикателствата, а ги разглежда като възможности, адаптира се, укрепва и продължава да се развива. Той се спря на автономността на ЕС като необходима стъпка на трансформацията към евроинтеграция, към съюз, силен отвътре, способен да защити гражданите си, границите си и интересите си.

На основата на петте стълба президентът на Република Кипър описа и по-подробно приоритетите на председателството.

В сферата на сигурността и отбраната кипърското председателство ще подкрепя съществени инициативи за отбраната и ще лансира бързото прилагане на Бялата книга за европейската отбрана и Пътната карта за отбранителна готовност до 2030 г.

Христодулидис описа укрепването на трансатлантическите отношения като крайъгълен камък на европейската сигурност и отбеляза, че съществен приоритет ще остане насърчаването на сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Той се спря и на гарантирането на свободното корабоплаване и на сигурността на морските коридори. Президентът заяви, че кипърското председателство ще насърчава реализирането на Стратегията на ЕС за морска сигурност.

Христодулидис засегна темата и за икономическата сигурност, както и за устойчивостта на водните ресурси, като отбеляза, че това е стратегически приоритет за кипърското председателство.

Друг приоритет на новото председателство ще бъде ефективното управление на миграцията като централен въпрос в сферата на сигурността. „Кипърското председателство ще лансира като основен свой приоритет пълното прилагане на Пакта за миграцията и убежището и ще насърчава укрепването на системата за връщане и ще задълбочава сътрудничеството с важни трети страни“, каза той.

Също така кипърското председателство ще работи за засилване на демократичните принципи, противопоставяне на атаките срещу демокрацията, на дезинформацията и на чуждата намеса.

В сферата на конкурентоспособността Никозия ще работи за административно опростяване и по-нататъшна европейска интеграция.

Ще бъде поставен акцент и върху инфраструктурата за енергийна свързаност и върху инвестиции в чисти и иновативни технологии. Председателството ще работи и за регионалната свързаност с акцент върху стратегиите за пристанищата и за корабоплавателната индустрия, за укрепването на дигиталния суверенитет и намаляването на външните зависимости, за устойчиво намаляване на емисиите парникови газове.

Що се отнася до отвореността на Европа към света, Христодулидис посочи, че кипърското председателство ще работи за засилване на стратегическите възможности на ЕС. По-конкретно той се спря на Украйна, Молдова, Западните Балкани и Турция. Той заяви, че председателството е изцяло ангажирано да даде тласък на дневния ред на разширяването по надежден начин с цел постигането на осезаеми резултати. Той каза, че Украйна е централен приоритет, като кипърското председателство ще продължи да насърчава дипломатическата, политическата, икономическата, военната, енергийната и хуманитарната подкрепа на ЕС за нея.

Сред другите приоритети Христодулидис посочи засилването на връзките в рамките на Южното и Източното съседство и със страните от Персийския залив, в рамките на Икономическият коридор Индия - Близкия Изток - Европа (IMEC) и с арабските страни, както и със САЩ и Обединеното кралство.

Други акценти на кипърското председателство са укрепването на правовата държава в целия ЕС, достъпното жилищно настаняване чрез специален европейски план, създаването на стратегия срещу бедността, инициативи в сферата на качеството на храните, осигуряването на безопасна интернет среда за децата чрез план за действие на Европейската комисия срещу онлайн тормоза, насърчаване на равенството между половете и борба с всички видове дискриминация и др.

Що се отнася до петия стълб, бюджета, кипърското председателство ще работи за провеждането на преговори по всички законодателни досиета за предлаганата Многогодишна финансова рамка 2028-2034, за да може през юни да предаде зряла преговорна рамка с индикативни стойности.

На представянето на приоритетите на кипърското председателство беше обявено, че Кипър ще бъде домакин на 260 срещи, включително една неформална среща на върха на страните членки и 19 неформални министерски срещи. Беше представено и официалното лого на кипърското председателство.