Държавният глава Румен Радев посочи, че „Движение Трети март“ няма общо с него.

"В отговор на отправените въпроси, както и на запитванията на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че възприема президента Румен Радев като свой „неформален лидер“, напомняме, че:

Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че: „Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, пише президентът.