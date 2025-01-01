Още преди 5 години Филип Лазаров от YouTube канала bri4ka и автомобилният рали пилот Димитър Илиев показаха в симулация какво се случва при реален сблъсък на автомобил, движещ се с близо 200 километра в час, със спрял автобус.

Експериментът на двамата автомобилни експерти е проведен в обезопасена среда и показва щетите вследствие на разрушителния удар. Поводът за експеримента е тогавшаната черна статистика, според която от началото на 2020 г. до септември същата година при катастрофи са загинали 318 души, ранените са били 5000. Сред най-честите причини за смъртоносните инциденти е била скоростта.

Не правете това: Тест на удар на кола в рейс с 208 км/ч (ВИДЕО)

Краш тестът, дело на SAFETY BRI4KA ACADEMY, е направен с подкрепата на държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата” на 26 септември 2020 г.

Симулацията на Лазаров и Илиев доби нова популярност във връзка с тежкия инцидент, при който 21-годишният Виктор Илиев заби колата си в автобус на градския транспорт на кръстовището на столичните булеварди „Константин Величков“ и "Възкресение".

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Шофьорът, който имал книжка от седмица, се е движил със скорост между 170-200 км/ч. Вследствие на удара загина 61-годишният сирийски лекар Иса Али, а шестима души бяха ранени. Сред тях е 66-годишният шофьор на автобуса, който е на командно дишане.

На 17 август Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Илиев.