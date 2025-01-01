Един човек е починал, а поне петима са откарани в болница след тежка катастрофа между автобус и лека кола в София, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Жестока катастрофа на Подбалканския път край Елин Пелин, има трима загинали

Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа тази нощ. Катастрофата е станала на булевардите “Константин Величков“ и "Възкресение".

По първоначална информация лекият автомобил се е движил с изключително висока скорост и се е врязал в страничното стъкло на автобуса.

При инцидента на място е загинал един мъж. По информация на БНР той е сирийски гражданин и е на възраст над 60 години.

От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години.

Други 3-ма или 4-ма са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Към момента не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.

Водачът на автомобила е на 21 години.