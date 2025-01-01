Швейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд, при условие че той дойде „за мирна конференция“, увери швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис, цитиран от АФП.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Владимир Путин

Миналата година федералното правителство определи „правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест. Ако това лице дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, заяви Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн.