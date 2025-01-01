Листериоза – инфекция с хранителен произход, свързана с консумация на меко сирене, изглежда се разпространява в европейските страни, показват данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), съобщи ДПА.

Във Франция 21 души са се заразили от декември 2024 г. досега, а двама са починали. Белгия, Дания, Нидерландия и Норвегия са съобщили за по „един генетично идентичен случай на листериоза“, се отбелязва в седмичния доклад на центъра.

„Смята се, че става въпрос за пастьоризирано краве и козе сирене от Франция, които са достъпни на френския и европейските пазари“, посочват от ECDC.

При хора с нормална имунна система това рядко води до заболяване, което се проявява с грипоподобни симптоми, повръщане или диария. В много случаи инфекцията преминава незабелязано.

Заразеното сирене от производителя Chavegrand е изтеглено от пазара във Франция и чужбина. Компанията изнася продуктите си в 31 страни по света. Причината за заразата остава неизяснена.

„Предвид дългия инкубационен период на листериозата (обикновено до 28 дни, но може да продължи и до осем седмици), хората, които са по-уязвими като бременни жени, възрастни и хора с имунодефицит или придружаващи заболявания, които може да са заразени, трябва да следят за симптоми като треска и силно главоболие и да потърсят медицински помощ без отлагане“, препоръчват от ECDC.