Министерството на здравеопазването разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства във връзка с инцидента с починалото дете в Несебър, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Дете загина след падане при полет с парашут в Несебър

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е била с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, категорични са от здравното ведомство.

В момента тече проверка за своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Версиите за инцидента, при който дете загина след падане с парашут (ВИДЕО)

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.

"Министерството на здравеопазването изразява съболезнования към близките на детето, което загуби живота си след инцидент в Несебър", се посочва още в съобщението от МЗ.