Отмениха предстоящите събития в Разлог след трагедията с детето в Несебър.

Това съобщи кметът на града Красимир Герчев.

Версиите за инцидента, при който дете загина след падане с парашут (ВИДЕО)

"Разлог загуби, при нелеп инцидент, един млад живот. Едно дете остана завинаги на 8 години. Загубата е тежка и непрежалима.

Изразявам искрени съболезнования към семейството и близките на детето", написа той в профила си във Фейсбук.

Припомняме, че момчето загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка.

Дете загина след падане при полет с парашут в Несебър

Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър. Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина.

Трима служители са задържани за срок от 24 часа, за да бъдат разпитани. Случаят е поет от Окръжната прокуратура.