8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка, съобщи NOVA. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13:00 ч. днес. Причината за тагедията е скъсано въже.

Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било изваденои от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало. Майката не е пострадала. Семейството е от Разлог.

БГНЕС / И.Я. - Несебър

От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето, каза за БТА концесионерът на плажа Кирил Спасов.

БГНЕС / И.Я. - Несебър

От фирмата му излязоха с писмено становище, в което обясняват, че дружеството, което стопанисва водния атракцион, е техен контрагент от дълги години и притежава всички необходими лицензи от „Морска администрация”.

По случая се води разследване. За срок до 72 часа са задържани трима души, организирали полетите.