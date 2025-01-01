След трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче загина, паднало от парашут, теглен от моторна лодка, докато бил заедно с майка си, DarikNews.bg провери какви са правилата за предоставяне на парасейлинг услуги в България.

Според Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища – която урежда дейностите на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, включително водноатракционни услуги като парасейлинг – услугата „воден парашут“ се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и подходящ двигател.

Основни изисквания за безопасност

Екипажът на плавателния съд трябва да е минимум двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг.

Забранено е използването на парашути с три или повече места.

Теглещото въже трябва да е до 80 метра, без възли или усуквания и да се задържа над водата.

Всички участници трябва да носят индивидуални спасителни жилетки по време на полета.

Възрастови ограничения

На лица под 18 години услугата се предоставя само след подписване на декларация за съгласие от родител или настойник, в която се вписват имената на детето и на родителя.

Наредбата не предвижда конкретна минимална възраст за участие, но операторите задължително изискват писмено съгласие от възрастен.

Организация и зони за водноатракционни услуги

Предоставянето на парасейлинг услуги се извършва единствено в специално определени зони, съгласувани с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Щаба по подготовката на военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция“.

Разстоянието между две зони за водноатракционни услуги трябва да е минимум 500 метра.

Управителят на зоната или упълномощено лице провежда задължителен инструктаж на всички участници, които подписват декларация, че са запознати с правилата за безопасност.

Ограничения при неблагоприятни условия

Услугите се прекратяват при неблагоприятни хидрометеорологични условия и се извършват само между изгрев и залез слънце.

Какво е парасейлинг

Парасейлингът е водна атракция, при която сте прикрепени към парашут, а моторна лодка Ви издига над морето, позволявайки да се насладите на гледката от високо. Полетът обикновено трае 8–15 минути, а цялото преживяване около 30–40 минути.

По време на изживяването получавате кратък инструктаж и необходимата екипировка – спасителна жилетка, парашут и сбруя. Излитането и кацането са плавни и безопасни, а участниците се наблюдават от квалифицирани инструктори.

Според информация в сайт, които предлагат тази услуга обикновено минималната възраст е 6–7 години. Децата под 14 години летят с придружител.