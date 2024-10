Google News Showcase

През април 2015 г. се смятало, чеотв Англия, но. Това се случило до летище Netheravon, след като парашутът й отказал да се отвори, съобщи The Guardian, като се позова на властите.Опитен инструктор по парашутизъм казва, че Виктория е оцеляла по чудо. Властите смятат, че това се дължи на- но е претърпяла сериозни наранявания, след като се приземява в поле. 41-годишната е със счупен гръбначен стълб, счупени ребра и таз, според изданието.в документален филм.казва Виктория, според филма, публикуван от The Independent. „Това беше комбинация от късмет и опит да го забавя, доколкото мога.“След почтина Виктория, Армейската парашутна асоциация бързо заподозря, че има нещо гнило в тази историяи се свърза с полицията, според репортажа на The Independent., сержант от армията, Емил Силърс., които иса, се запознават през 2010 г. и се женят на следващата година, преди да имат две деца заедно, съобщава изданието. Но в следващите години тъмната страна на Емил излязла на преден план.Властите заявяват, че, като първият е бил чрез изтичане на газ, организирано от него в дома на двойката по-малко от седмица преди почти фаталния инцидент с парашут, според The ​​Independent.Съдия от кралския съд в Уинчестър, председателстващ процеса срещу Емил, казва, че, която ще получи при смъртта на съпругата си, което му, съобщи BBC News. Съдията също казва, че Емил смята, че статутът на съпругата му като висш армейски офицер би застрашил собствената му кариера.Според властитена около, или еквивалента на около