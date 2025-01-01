В селата Прелом и Соколово се въвежда режим на водата от утре (20 август) поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, съобщиха от ВиК – Ловеч.

Водоподаване в село Прелом ще бъде осигурено от 8:00 ч. до 19:00 ч., а в село Соколово - от 6:00 ч. до 18:00 ч. за висока зона и от 18:00 ч. до 22:00 ч. за ниска зона.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Режим на водата се въвежда и в село - Лисец, след като режим вече има в няколко населени места в областта, съобщават от ВиК-Ловеч.

Водоподаване ще се осигурява през ден - от 6:00 до 20:00 часа на следващия ден, като ще се редуват високата и ниската зона на селото.

Ограничава се и ползването на вода за поливане, миене на коли и улици и други.

Поради авария има прекъсване на водоподаването и в село Умаревци, както и в част от село Горно Павликене.

Припомняме, че режим на водата е въведен и в село Пресяка.