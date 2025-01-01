В Ловеч водата ще бъде спряна в 12:00 часа заради авария на магистралния водопровод „Черни Осъм”, съобщават на сайта си от ВиК АД.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено в 17:00 часа.

Режимът на водата в Ловеч: Отстраниха аварията по водопровода „Черни Осъм“

Припомняме, че това е четвъртият ден, в който заради ремонтни дейности градът остава без вода в продължение на часове.

Изпълнителният директор на водоснабдителното дружество инж. Данаил Събевски предупреди, че екипи от Ловеч и Плевен ще работят по отстраняването на други аварии и заради това е възможно прекъсване на водоподаването в двата града.