Аварията по магистралния водопровод "Черни Осъм", заради която няколко дни в Ловеч имаше прекъсване на водоподаването, вече е отстранена, съобщи за БТА изпълнителният директор на ВиК-дружеството в града инж. Данаил Събевски.

Аварията възникна на 12 август, поради което до днес, включително, беше въведен режим на водата в Ловеч.

Събевски добави, че утре екипи на ВиК-дружествата в Ловеч и в Плевен ще продължат отстраняването на други аварии по магистралния водопровод.

По тази причина е възможно прекъсване на водоподаването в двата града.