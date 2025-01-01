От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци, съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той коментира това след края на свиканата от него среща в министерството с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и с ръководството на ВиК холдинга във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен.

Кметът на Плевен Валентин Христов съобщи пред журналисти, че общината отново ще преразгледа своите проекти, които е подала към МРРБ, за да може да включи подмяна на ВиК мрежата. По думите му това е основен проблем за града. Имаме около 70 процента загуба във водопреносната мрежа, допълни той.

Христов информира, че от другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък.

За сондажите той уточни, че е нужно качествено и количествено изследване на водата и посочи, че необходимостта на града е от около 800 литра в секунда. В момента дебитът към Плевен е силно намалял, затова градът е с тежък воден режим и министърът определи ситуацията като критична. Хората имат вода сутрин и следобед около два часа, допълни той.

Кметът на града посочи, че по принцип градът се нуждае от цялостен воден цикъл и допълни, че цялостната подмяна на мрежата ще отнеме вероятно година-две. Вече са набелязани кварталите в града с най-голямата водозагуба и именно от тях ще започне подмяната на водопреносната мрежа.

Министър Иванов съобщи, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града. При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града, посочи министърът.

Той съобщи, че в рамките на две седмици "ВиК - Плевен" и общинската администрация ще идентифицират най-критичните обекти, които в средата на септември да започнат физически да бъдат подменяни, за да спрат загубите на вода. Иван Иванов посочи, че през общинската инвестиционна програма, когато община Плевен заяви своето желание да се откаже от някои проекти, които не са стартирали, ще могат да се включат тези за подмяната на ВиК мрежата.

Още следващата седмица ще бъде пусната процедурата за Подробен устройствен план и Прединвестиционно проучване за язовир "Черни Осъм", за да сме наясно какви ще бъдат параметрите на язовира, каза още министърът. Той допълни, че това е дългосрочният вариант за решаване на проблемите с водоснадбяването на няколко региона. Постигнато е и съгласие, че ще се поиска от програма "Околна среда" промяна на съществуващия проект и да се акцентира предимно на водоснабдителната инфраструктура, което в средносрочен план също ще реши основна част проблемите на Плевен, допълни Иванов.

Има политическата воля и всички тук, които сме заедно, сме наясно с тежката ситуация, заяви министър Иванов. Четири години е можело да бъдат решени немалка част от проблемите с водата на Плевен, допълни Иванов и изрази съжаление, че това не се е случило.