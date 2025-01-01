Ловешкото село Тепава е поредното в общината с режим на водата.

Той ще бъде въведен на 15 август. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за селото. Това съобщават на интернет страницата си от "ВИК" АД.

Ловеч остава без вода заради авария на магистрален водопровод

Водоподаване ще се осигурява за 24 часа през ден - от 10:00 до 10:00 часа на следващия ден, като ще се редуват горната и долната част на селото.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че поради ремонт на магистрален водопровод „Черни Осъм” в Ловеч водоподаването е прекъснато от 11:00 до 18:00 часа. Водата в града беше спирана на няколко пъти заради аварията и предходните дни.