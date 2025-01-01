Ловеч остава без вода днес от 13:00 ч. заради авария на магистралния водопровод „Черни Осъм”, съобщава на сайта си ВиК АД.

Според информация на Община Ловеч, публикувана в официалния Вайбър канал на администрацията, вода няма да има до 18:00 ч., както и от 22:00 ч. тази вечер до отстраняване на аварията.

Работата ще продължи през цялата нощ, за да се възстанови водоснабдяването възможно най-бързо.

Припомняме, че от утре, 13 август, се въвежда режим на водата в Северната индустриална зона на Ловеч.