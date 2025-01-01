Жената, известна като „кетаминовата кралица“, обвинена в това, че е продала лекарства на Матю Пери, довели до смъртта му, се съгласи да пледира виновна, съобщи Асошиейтед прес.

42-годишната Джасвин Санга, гражданка на САЩ и Великобритания, е петият и последен обвиняем за смъртта от свръхдоза на актьора от „Приятели“, който постига споразумение с федералните прокурори, като ще избегне процес, който бе насрочен за септември.

В писмено заявление до съда, тя се съгласява да се признае за виновна по пет федерални криминални обвинения, включително, че е осигурила кетамина, довел до смъртта на Пери.

Финалното споразумение е постигнато година, след като федералните прокурори съобщиха, че петима души са обвинени за смъртта на Пери на 28 октомври 2023 г. след щателно разследване.