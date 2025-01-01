Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че срещата на върха на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс "Бештепе" в Анкара, Турция, съобщи НАТО на сайта си.

При обявяването на мястото на провеждане на срещата Рюте каза: „Искам да благодаря на Турция за домакинството на тази важна среща. Турция е силен съюзник в НАТО от повече от 70 години, като прави неоценим принос в нашата споделена сигурност. На следващата си среща лидерите (на страните членки) ще продължат да правят НАТО по-силен, по-справедлив и по-боеспособен съюз, готов да отговори на предизвикателствата, решаващи за нашата сигурност“.

Това ще бъде второто турско домакинство на среща на върха на НАТО след тази в Истанбул през 2004 г. Срещите на върха събират лидерите на съюзническите държави, за да вземат решения по важни въпроси, пред които е изправен алиансът.