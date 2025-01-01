В област Велико Търново няма огнища на шарка и син език по животните, предприети са всички мерки срещу заболеваемостта, каза областният управител Юлия Мутафчиева. На заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации беше отчетено, че се извършва строг контрол на търговията, придвижването и транспортирането на животни в региона, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Епизоотичната обстановка във Великотърновска област към момента е спокойна, стана известно на срещата, свикана от областния управител по повод регистринано огнище на син език при дребни преживни животни на територията на област Габрово. На заседанието присъстваха представители на 17 институции.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново д-р Станимир Спасов увери, че се работи в пълен синхрон с всички ведомства и фермери в областта. Общинските структури и животновъди са запознати с начините за ограничаване на заболяването и са изпълнени всички мерки за справяне с разпространението на заболеваемостта. Той допълни, че шарката по овцете е вирусно заболяване и протича изключително тежко. Предава се предимно чрез контакт между болно и здраво животно, най-вече по време на паша. Причина за разпространението на заболеваемостта от шарка и син език е нерегламентираната търговия на животни между България и Гърция, и България и Румъния. Въпреки наложените ограничения и строг контрол продължават случаите на нелегално закупени животни, изтъкна д-р Спасов.

Проведени са над 150 срещи с животновъди. Извършват се клинични прегледи на животни дори и при най-малки съмнения за зараза, правят се и лабораторни изследвания. Наложена е забрана за търговия с животни, ограничен е достъпът на външни хора във фермите.

В единственото млекопреработвателно предприятие във Великотърновска област "Би Си Си Хандел" в Елена е въведен строг контрол за произхода на млякото. Извършва се дезинфекция на транспортните средства на входа и изхода на мандрата, обясни д-р Спасов.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните отчете, че 70 процента от животните в региона са ваксинирани повторно. Останалите 30 на сто са с все още действаща ваксина, поставена преди време. За да не се допусне да пламнат огнища на син език, се поставят защитни мрежи и се извършва пръскане в стопанствата срещу насекоми, които са преносители на болестта. И двете заболявания - шарка и син език, причиняват огромни икономически загуби, напомни д-р Спасов.

Обстановката продължава да се следи и при нужда Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации ще бъде свикана отново, каза Юлия Мутафчиева в края на заседанието.

БТА припомня, че през юли Централният епизоотичен съвет към Министерски съвет набеляза мерки за справяне със заболяването шарка по дребните преживни животни. На свои заседания това направиха и областните епизоотични комисии в Благоевград, Шумен, Перник, Видин, Разград, Русе, Хасково.