Лекар, рехабилитатор, учител, образователен медиатор са част от висококвалифицираните кадри, които се търсят в Кърджали към настоящия момент, коментират от дирекция "Бюро по труда" в областния град.

Общо 29 са обявените позиции за хора с висше образование, което е близо 16 процента от заявените от работодателите кадри. Най-много са лекарите – 21, като сред тях са специалисти с обща медицина, лекари и специалисти по педиатрия. Освен рехабилитатор, се търси и медицинска сестра.

Общо 4 са обявените места за учители и те са основно по практическо обучение в областта на комуникационната и компютърна техника, електротехниката и в машинното инженерство.

Общо 187 са обявените позиции на пазара на труда в дирекция "Бюро по труда" в Кърджали, като освен специалисти с висше образование се търсят и кадри със средно, основно, дори и начално за професии, които позволяват по-ниския ценз. Обявените работни места са основно в областта на машиностроенето, на производствените технологии и на търговията. Търсят се също шофьори на тежкотоварни автомобили, машинни оператори, шивачи, касиери и общи работници.