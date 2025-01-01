За убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата. Според източници на NOVA една от уликите, които отвежда разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август, когато става убийството. Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02:00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока. Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.

Подробности за разкритото тежко престъпление ще бъдат представени утре (20 август), посочиха от Окръжна прокуратура-Пловдив.

"Разбрах, че е имало убийство. Някакво момче е намушкало жена. Друго не знам. Той беше от нашето общежитие", сподели студент от квартала.

До малките часове криминалисти извършваха претърсвания и изземвания в общежитието на Ивелин Цветанов на 7-ия етаж на блок 13. Според информация на NOVA оттам са били иззети дрехи, обувки и ножове. На входа на блока полицаи допускаха само живеещите там.

Задържаният е родом от Варна.

„Изненадах се, че става въпрос за наш комшия. Познавам родителите му. Бащата е капитан, майката счетоводител. Те бдяха на детето си”, сподели съседка.

„От малък има буен характер, а сега е студент в София”, смята друг съсед.

Какъв е мотивът на убийството, се очаква да разкрият от МВР и прокуратурата. Младежът е задържан за срок до 72 часа.