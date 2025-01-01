Приключи проучването на изключително интересна част от археологически обект в землището на пловдивското село Скутаре.

Разкопките разкриха ценни находки от различни епохи. Откритията обхващат период от над 6000 години – от късния неолит до Средновековието, и хвърлят нова светлина върху историята на заселванията в този ключов регион на Тракия.

Археолозите се натъкнаха на останки от жилище, датирано към късния неолит (края на V хил. пр. Хр.), което свидетелства за наличието на уседнал живот в района още в праисторически времена. Открити са и следи от обитаване през бронзовата епоха, които допълват картината на приемственост между различните култури, населявали плодородната равнина.

Най-значителните и добре запазени структури са от периода на Средновековието. Археолозите са попаднали на комплекс от стопански и жилищни сгради, които очертават облика на средновековно селище. В непосредствена близост до него е разкрит и прилежащият некропол, чието проучване ще даде безценна информация за бита, погребалните практики и антропологичните характеристики на тогавашното население.

Според ръководителя на разкопките - археолога Елена Божинова, разкритията на екипа са от съществено значение за изясняването на историческото развитие не само на конкретния микрорайон, но и на Пловдив и неговите околности.

„Находките от Скутаре потвърждават, че районът около Пловдив е бил гъсто населен и икономически активен през хилядолетията, многослойният характер на обекта ни дава рядката възможност да проследим в стратиграфска последователност развитието на материалната култура и организацията на живот на хората, обитавали тези земи от праисторията до средните векове. Тези данни са ключови за разбирането на демографските процеси и културните взаимодействия, формирали облика на днешния регион", допълва Божинова.

Предстои детайлен анализ и консервация на откритите артефакти. Резултатите от проучванията ще допринесат за попълването на бели полета в историята на Пловдивския регион, известен като един от най-древните и постоянно населявани райони в Европа.