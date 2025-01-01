Ужилването от пчела или оса не е никак приятно преживяване, особено за децата. А колко сериозна е локалната реакция след ужилване зависи от мястото на ужилването и от броя ужилвания.

Оказа се, че често ние сами предизвикваме жилещите насекоми с цветни дрехи и парфюми, затова има и начини по които да се предпазим от такива инциденти, обясни пред БНР д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог в Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинската академия в София.

"Възможно е сами да привлечем жилещите насекоми, когато носим дрехи с ярки цветове, със силни аромати или пък ако умишлено се опитваме да ги дразним, посягайки към тях. Отровата в жилото на пчелите и осите е с много сложен химичен състав, а токсично може да бъде и само с едно ужилване", уточни д-р Вели.

Доказано е, че когато са повече ужилванията, токсичността нараства. За хората, за които имат данни за алергична реакция към тези насекоми, и едно ужилване е достатъчно. Токсикоалергичната реакция може да бъде само с локални прояви или със системни прояви - със засягане на всички органи и системи, което е всъщност опасната реакция - това е така наречената анафилаксия, допълни тя.

"Хората, които имат алергии или са имали такъв инцидент веднъж след ужилване, при повторно жилине става опасно за човека и трябва да се потърси препоръката на специалистите", поясни още д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог в Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинската академия в София.