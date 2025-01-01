Високото кръвно налягане (хипертонията) е тих враг — често без симптоми, но с риск от сериозни усложнения като инсулт или инфаркт. Затова го наричат "тихият убиец".

По данни на Световната здравна организация, високото кръвно е сред най-честите хронични заболявания глобално. Засегнати са над 1.4 милиарда души в света.

За нормално кръвно се приема под 120/80 mmHg.

Добрата новина е, че в много случаи е възможно да се понижи кръвното налягане без лекарства, особено при начална или умерена хипертония. Високото кръвно налягане може да се контролира и чрез диета, физическа активност, ограничаване на солта, намаляване на стреса, отказ от алкохол/цигари – не само с лекарства.

Работещи нетрадиционни методи за понижаване на кръвното

1. Дълбоко дишане и медитация

Дихателни практики като бавно дишане (5–6 вдишвания/мин) и медитация понижават стресовите хормони, които повишават кръвното. Само 10–15 минути на ден са достатъчни.

ThinkStock/Getty Images

2. Разходки сред природата

Японската практика „шинрин-йоку“ доказано намалява кръвното. Контактът с природата и свежият въздух действат успокояващо и регулират сърдечния ритъм.

iStock/Getty Images

3. Акупресура и масаж

Натиск върху определени точки по тялото (като точката между веждите или тази под ухото) може временно да намали напрежението и кръвното.

4. Музикална терапия

Спокойна музика (класическа, тибетски купи, природни звуци) може да забави пулса и понижи налягането. 20–30 минути дневно имат терапевтичен ефект.

5. Билки за регулиране на кръвното налягане

Някои билки имат научно доказан ефект върху понижаване на кръвното налягане:

Глог – подобрява кръвообращението и действа успокояващо на сърцето.

– подобрява кръвообращението и действа успокояващо на сърцето. Чесън – натурален вазодилататор, който разширява кръвоносните съдове.

– натурален вазодилататор, който разширява кръвоносните съдове. Лавандула и маточина – антистрес ефект, който индиректно помага за контрол на кръвното.

– антистрес ефект, който индиректно помага за контрол на кръвното. Хибискус (каркаде) – богато на антиоксиданти, с мек диуретичен ефект.

– богато на антиоксиданти, с мек диуретичен ефект. Ройбос – безкофеинова билка, която влияе благоприятно на съдовия тонус.

iStock/Getty Images

За траен ефект билките се приемат редовно (15–30 дни), но с консултация с лекар, особено ако вече вземате медикаменти.

Важно е също да се ограничи солта, преработените храни, алкохола и кофеина. Заседналият начин на живот и стреса също влияят на кръвното налягане.

Понякога високото кръвно може да е симптом на друго заболяване (например проблеми с бъбреците или хормонални нарушения). Без изследвания не може да се установи дали хипертонията е първична или вторична.

Ако състоянието ви не се подобрява, винаги търсете консултация с лекар. Нетрадиционните методи работят най-добре в комбинация със здравословен начин на живот и редовен контрол. Ако вече сте с диагностицирана хипертония и мислите да смените лекарство или да вземате билки, не го правете без консултация с лекар – дори натуралните средства могат да имат силен ефект и противопоказания.