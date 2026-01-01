Над 400 училища във Франция няма да възобновят присъствените занятия на 5 октомври на фона на продължаващите протести на ученици от гимназията в цялата страна, съобщи TF1.

Според медията приблизително 40% от тези училища (168) се намират в региона Ил дьо Франс.

Протестите на учениците от гимназията започнаха миналата седмица в региона Ил дьо Франс и сега се разпространиха в цяла Франция. Участниците демонстрират срещу пренатоварените учебни графици, недостига на учители и други проблеми в образователната система.

На някои места протестите ескалираха в безредици и сблъсъци с полицията. Според последните доклади близо 2000 души са задържани, а 1800 други са ранени.