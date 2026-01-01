Латвиецът, заподозрян в опит за палеж на фабриката за дронове „Скайтон“ в Източна Словакия, е казал на разследващите, че е бил нает чрез приложението Телеграм и е получавал инструкции от няколко души, включително от човек, говорещ руски, съобщи словашкият новинарски сайт https://www.dennikn.sk/, предаде Ройтерс.

Позовавайки се на документи от словашки съд, сайтът съобщи, че мъжът е бил вербуван от неизвестни лица да извърши палеж, като координатите на фабриката край източния град Прешов са му били изпратени ден преди планираната атака.

Полицията задържа латвиеца близо до фабриката, както и украинец, който е трябвало да го откара до Полша след нападението. Друг латвиец беше арестуван в Германия, а по-късно в Словакия беше задържан още един украинец във връзка с плана.

Компанията „Скайтон“ предположи, че Русия стои зад опита за палеж, а руското посолство в Словакия отрече руска намеса.

Междувременно малко известна групировка, наричаща себе си „Граждани на света срещу войната 1984“, пое отговорност за случилото се и призова за освобождаването на двамата първоначално задържани в Словакия, които определи като свои активисти.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията или твърденията на заподозрения.

Случаят идва на фона на засилените предупреждения в Европа за предполагаеми руски саботажни операции срещу обекти, свързани с отбранителната индустрия и подкрепата за Украйна. През последните години европейските служби за сигурност съобщават за опити за вербуване на извършители чрез социални мрежи и приложения за съобщения.

Украинската компания Skyeton произвежда безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Фабриката край Прешов се намира в източната част на Словакия.

Предполагаемата руска връзка в конкретния случай все още не е доказана. Skyeton подозира Москва, но руското посолство в Словакия отрича намеса. Reuters отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди твърденията на заподозрения.